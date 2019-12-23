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Аналитики подсчитали, сколько зарабатывают риелторы в России

23 декабря 2019 г. 517
Фото: © shutterstock.com

В уходящем году доходы российских риелторов выросли – средняя зарплата поднялась до 67,8 тысячи рублей в месяц.

Больше всего риелторы зарабатывают в Казани – средний доход составил 100,4 тысячи рублей. Московские риелторы с доходом в 100 тысяч только на втором месте. В тройку лидеров вошли также риелторы из Тюмени – 92,9 тысячи рублей.

Меньше всего агенты получают в Тольятти, Барнауле и Воронеже – в этих городах их зарплата не превышает 40 тысяч рублей, говорится в исследовании "Авито Работа".

Сильнее всего доходы риелторов выросли в Ульяновске – на 40%. На 37% стала больше зарплата агентов в Омске, на 34% - в Красноярске, на 30% - в Барнауле.

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