Аналитики: растущие цены на новостройки выталкивают покупателей из Москвы

Рост цен привел к оттоку покупателей в проекты в Московской области и в росте доли сделок на этапе котлована.

Темпы роста продаж на рынке новостроек Московского региона замедлились, в основном рост происходил за счет подмосковных покупателей, говорится в исследовании ЦИАН.

В марте этого года количество зарегистрированных ДДУ выросло на 6% в месячном выражении и составило 14,2 тыс сделок, за год спрос вырос на 17%.

"Ключевой вклад в увеличение объёма продаж в этом месяце внесли застройщики Московской области. Здесь активность покупателей выросла на 18%: с 6 тыс сделок в феврале до 7,1 тыс сделок в марте. Рост спроса зафиксирован в 44% жилых комплексов региона", - отмечают аналитики.

В столице после февральского увеличения спроса почти на треть, в марте продажи снизились на 3% в старых границах Москвы и на 4% - в Новой Москве. Наиболее заметное падение наблюдается в премиальных сегментах – более чем на 20%, тогда как в комфорт-классе на 5%. Рынок всего Московского региона вплотную приблизился к стагнации, считают в ЦИАН.

Чтобы удержать спрос на высоком уровне застройщики стали аккуратнее подходить к изменению цен. По итогам марта в Москве они практически не изменились (рост до 1,4%), а в Подмосковье зафиксировано снижение на 1,2%. В условиях растущих цен покупатели все чаще выбирают более доступные варианты, говорят эксперты. Это привело и к оттоку покупателей в проекты в Московской области и в росте доли сделок на этапе котлована.