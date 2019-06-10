Аналитики: в России наметилась тенденция к снижению ставок по ипотеке

Наиболее значимое уменьшение ставок произошло уже в мае. При снижении инфляции эта тенденция сохранится, говорят эксперты.

Снижающаяся инфляция позволяет в ближайшем будущем рассчитывать на устойчивую тенденцию по снижению ипотечных ставок. Такую точку зрения высказали аналитики "Росбанк Дом".

Ранее в Росстате рассказали, что инфляция в России в мае замедлилась до 5,1% в годовом выражении.

Подобный результат в целом соответствует большинству прогнозов по снижению процентных ставок. Если говорить об ипотечном кредитовании, то некоторые участники рынка уже весной начали предлагать более низкие ставки, отмечают эксперты. Наиболее значимое снижение произошло в мае. По предварительным оценкам "Росбанк Дом", средневзвешенная ставка по ипотеке на вторичном рынке уменьшилась на 0.3 п. п. и составила 10.7%.

Данное изменение отчасти соответствует снижению доходностей государственных облигаций и ожиданиям по действиям ЦБ РФ в области процентной политики, поясняют аналитики.

"Таким образом, снижение инфляции, соответствующее прогнозам, позволяет рассчитывать на формирование устойчивой тенденции к уменьшению процентных ставок по ипотеке при стабильных макроэкономических условиях", - считают аналитики.

Что касается покупки жилья с привлечением ипотеки, то здесь нужно учитывать не только динамику ипотечных ставок, но и ситуацию на рынке недвижимости в целом, говорят эксперты.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. То есть, дольщик сможет купить квартиру в новостройке и без эскроу. Такую возможность российским застройщикам предоставило правительство. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко и глава Сбербанка Герман Греф заявили, что ставки по ипотеке в ближайшей перспективе снизятся. Мутко ожидает снижения ставок во второй половине этого года. Герман Греф отметил, что в России пройден пик инфляции, поэтому ставки пойдут вниз.