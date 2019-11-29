Банковские комиссии при оплате ЖКХ могут отменить

Депутаты Госдумы работают над законопроектом об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам.

Законопроект разрабатывает фракция "Единая Россия", сообщил зампред Госдумы и лидер фракции Сергей Неверов.

Он напомнил, что сейчас банки взымают комиссию за обязательные платежи от 0,5 до 2% вне зависимости от того, каким образом человек производит оплату – наличными через кассу багка, онлайн или через банкомат.

При этом в ряде случаев люди платят двойную комиссию – банку и ресурсоснабжающей организации. По решению ФАС практика двойных комиссий будет остановлена с 2021 года, однако "все рано несправедливо – люди оплачивают не только обязательные платежи, но и сам факт платежа", подчеркнул Неверов.

"Банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах. Но оплата ЖКХ — это не услуга, это обязательство", - добавил он.

Неверов сообщил, что инициатива об отмене комиссий обсуждалась с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной и была поддержана.