Безработные стали чаще брать ипотеку

В сентябре 2019 года доля безработных заемщиков составила 17%, пишет Лента.ру со ссылкой на данные агентства недвижимости "PROобмен".

Однако такие безработные все же работают – как правило, речь идет о фрилансерах: таксистах, представителях творческих профессий. Часть такого спроса составляют недавно приехавшие в Россию мигранты.

Часть банков предлагают ипотеку для людей с неподтвержденным доходом. Такие кредиты выдаются в среднем под 16-17% годовых. Для таких заемщиков выше и первоначальный взнос – на момент оформления ипотеки у них должно быть 30-40% от стоимости жилья.

Такие покупатели часто выбирают недорогое жилье в спальных районах Москвы или ближнем Подмосковье. Риелторы предполагают, что число заемщиков с неподтвержденным доходом будет расти.