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Больше половины россиян хотят жить в "умном" доме

26 августа 2019 г. 497
Фото: © shutterstock.com

Большинство россиян положительно относятся к использованию "умных" технологий. Интерес к фантастическим вещам растет, отмечают исследователи.

В "умном" доме хотят жить 60% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ и АНО "Цифровая экономика".  Еще 55% хотели бы носить одежду из "умных" материалов – такие вещи могут менять свои свойства в зависимости от погоды. 59% респондентов готовы пользоваться голосовыми помощниками в смартфонах и других устройствах.

Меньший энтузиазм вызывает внедрение нейротехнологий и технологий дополненной реальности. В использовании нейроинтерфейсов – миниатюрных устройств, с помощью которых можно отдавать мысленные команды компьютеру – заинтересованы 32% россиян.

37% положительно отреагировали на новые технологии в сфере транспорта. Беспилотным автомобилем готов пользоваться каждый пятый опрошенный, а 38% хотели бы, чтобы им товары или почту доставляли беспилотники.

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