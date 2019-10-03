Борьба за покупателя: в России массово подешевела ипотека, и это еще не предел

Российские банки массово опустили ставки по ипотеке. По мнению экспертов, это не последнее снижение в этом году.

На этой неделе российские банки друг за другом начали опускать ставки по ипотеке. Одним из первых на понижение сыграл Сбербанк, на который приходится половина ипотечных выдач в стране. Большинство жилищных кредитов в нем подешевели на 0,3%. Минимальная ставка на первичном рынке составила 7,3%, на вторичном — от 8,8% годовых. За год это стало третьем понижением ипотечных ставок. В мае Сбербанк снизил ставки на 0,3–0,6%, а в августе — на 0,7%.

Ставки по ипотеке пересмотрели и в Газпромбанке. В нем они снизились на 0,5-0,6%. Минимальная ипотечная ставка составила 8,7%. Ипотека подешевела также в Альфа-банке – в среднем на 0,4-0,8%. Самую выгодный ипотечный кредит здесь можно оформить под 8,46% годовых. В Райффазенбанке минимальная ставка опустилась до 8,99% годовых, в ДОМ.РФ до 8,5%. Снижение ставок по ипотеке допустили и "Росбанк Дом".

Ранее об уменьшении ипотечных ставок заявил ВТБ (второй крупнейший банк страны). 13 сентября банк снизил ставки на 0,3% по ипотеке до 8,9% годовых. По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в августе она опустилась ниже 10%, в апреле она была на уровне 10,55%.

Массовое снижение ипотечных ставок стало ожидаемым на фоне понижения ключевой ставки Центробанком. Напомним, что в начале сентября регулятор (третий раз с начала лета) опустил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. Последний раз на таком уровне она была весной 2014 года. Почти сразу же после сентябрьского решения ЦБ ставку понизил банк "Возрождение". Минимальная ставка по ипотеке там составила 8,85% годовых.

Стоит отметить, что еще в начале года ставки по ипотеке росли. Это ударило по спросу – рост выдачи ипотеки замедлился. Тогда президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры по постепенному снижению ипотечных ставок. В 2021 году они должны опуститься до 8% годовых. Меры по реализации данного поручения разрабатывают Минфин, Минстрой, ЦБ, Минэкономразвития совместно с ДОМ.РФ.

Понижение ипотечных ставок – не последнее в этом году, считают эксперты, опрошенные Вести. Недвижимость. Текущая политика Банка России и динамика стоимости фондирования позволяют ожидать еще как минимум одного небольшого снижения ипотечных ставок в пределах 0,25–0,5%, говорит младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

С высокой долей вероятности ЦБ в декабре еще раз понизит ключевую ставку на 0,25 п.п, так как инфляционные ожидания достаточно хорошие. Это даст возможность банкам еще раз до конца года опустить ставки по ипотеке – на 0,15-0,25%, соглашается аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев. При этом, по его словам, уровень ставок по ипотеке будет определять не только ключевая ставка.

"Высокая конкуренция на рынке и продолжающееся сжатие потребительского спроса могут заставить банки опустить ипотечные ставки еще больше, чем понизиться ключевая", - не исключает Алексей Коренев.

По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивня, пока говорить о сроках и масштабах дальнейшего снижения ставки рано - есть много факторов, которые определяют политику ЦБ. Однако низкое инфляционное давление делает весьма вероятным дальнейшее смягчение монетарной политики ЦБ и уменьшение ставок.

Текущее понижение ипотечных ставок простимулирует покупателей жилья. Но ждать бурного роста, как это было в 2018 году, не стоит, уверены аналитики. Ставка для ипотечного кредита является существенным фактором спроса, поэтому снижение ставки ЦБ будет позитивно сказываться на спросе, считает Валерий Пивень. "Можно ожидать, что темп прироста портфеля ипотечных кредитов в 2020 году существенно превысит 10%", - полагает он.

Прошлый год стал рекордным для рынка ипотеки: он вырос на 49% до 3 трлн рублей. За 2018 год средний размер ипотечного кредита увеличился на 10% до 2,05 млн рублей. Рост ипотечных ставок в начале года ударил по спросу – выдача жилищных кредитов замедлилась.

В этом году ипотечный рынок показывает более слабые результаты, чем в прошлом, отмечает Екатерина Щурихина. По итогам восьми месяцев объем выданных ипотечных кредитов снизился более чем на 5%, а количество – на 14%. Согласно прогнозу "Эксперт РА", объем выдач ипотеки по итогам года составит 2,5–2,6 трлн рублей, что ниже показателя прошлого года - 3 трлн рублей.

"Некоторое увеличение спроса на ипотеку в четвертом квартале, скорее всего, будет наблюдаться в связи с сезонным фактором, продолжает эксперт. Однако основным ограничителем для развития ипотечного рынка остается стагнация реальных доходов населения", - считает эксперт.

Сам спрос на ипотеку определяется не только ставками, но рядом других факторов, ключевой из них – доходы населения, соглашается аналитик ГК ФИНАМ.

Сейчас рынок ипотечного кредитования остывает – тех темпов роста, которые он показывал раньше, уже нет. Связано это в первую очередь с доходами населения, которые снижаются шестой год подряд. Кроме того, в 2017-2018 году, когда ставки по ипотеке впервые показали серьезное снижение, основная часть спроса, в том числе отложенного была реализована. Те, кто хотел и имел возможность купить квартиру – сделали это. У остальных такой возможности нет даже при понижении ставок.

"Квартира – это не холодильник или телевизор, и число россиян, которые могут позволить себе такую покупку даже при очень низких процентных ставках – невелико. Это давит на банки, они пытаются удержать объемы выдачи, даже в ущерб собственных доходов", - отмечает эксперт.

Поэтому ждать взрывного роста на ипотечном рынке не стоит. Возможны небольшие колебания – как в сторону увеличения, так и понижения.

Если заглянуть в начало 2020 года, то динамика на ипотечном рынке будет такая же, как во второй половине 2019 года, продолжает аналитик ГК ФИНАМ. Для бурного роста рынка ипотеки необходимо, чтобы экономическая ситуация в стране поменялась, доходы населения существенно выросли, а ставки снизились. Однако пока предпосылок для совпадения этой конфигурации нет. Точно так же минимальны риски, что ипотечные ставки вновь начнут повышаться. Это допустимо при ухудшении показателей инфляции или финансовом кризисе. Пока таких предпосылок тоже нет.