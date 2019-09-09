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Британских арендаторов заставляют доплачивать за домашних животных

9 сентября 2019 г. 230
Фото: © shutterstock.com

В Великобритании с арендаторов жилья теперь берут оплату за домашних животных. Ее размер составляет до 55 евро в месяц за каждого питомца.

Четких правил нет, и владельцы жилья придумывают свои. К примеру, у некоторых собственников можно получить скидку на рыбок и хомячков или вовсе не платить за них.

В июне 2019 года британским арендодателям законодательно запретили взимать плату за уборку в конце срока жилья или требовать дополнительный депозит по причине наличия домашнего животного у арендатора, пишет Prian.ru.  До этого за домашнее животное часто требовали депозит, но при выселении возвращали.   

По данным ветеринаров, домашние животные есть у половины взрослых британцев. Примерно четверть семей в Англии арендует дом или квартиру.

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