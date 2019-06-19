ЦБ рекомендует прощать россиянам остаток долга по ипотеке после изъятия жилья

Речь идет о ситуациях, когда суммы, вырученной от продажи заложенной недвижимости, не хватило на полное погашение кредита.

Центробанк рекомендует банкам считать долг по ипотеке погашенным после изъятия залогового жилья, даже если суммы от продажи такой недвижимости не хватило на погашение кредита. Соответствующее письмо размещено на сайте регулятора.

В письме отмечается, что ряд банков уже используют такую практику. "Банк России рассматривает такие действия отдельных кредиторов в качестве наилучшей практики и предлагает всем кредиторам принять во внимание указанную практику", - говорится в документе.

В ЦБ обращают внимание банкиров на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков. По мнению регулятора, "интересам потребителей в гораздо бoльшей степени отвечало бы полное прекращение дoлга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращенo взыскание".

Сейчас если сумма, вырученная от продажи заложенного жилья, оказывается недостаточной для погашения долга по ипотеке, то обязательства ипотечного заемщика перед банком прекращаются после получения последним выплат по договору страхования ответственности должника. В ситуации, когда указанные виды страховок по ипотечному кредиту или займу отсутствуют, страховой выплаты не происходит и у гражданина остается обязанность выплачивать остаток долга.