Целебный мед: как молодая предпринимательница российскую деревню реанимировала

Редакция Вести.Недвижимость публикует удивительную историю Гузель Санжапова, молодой предпринимательницы из небольшой деревни Малый Турыш, которая создает там комфортную среду и не собирается на этом останавливаться.

Сегодня идет много дискуссий вокруг развития городов и создания комфортной среды. Но почти никто не говорит о российской деревне, как будто и нет ее вовсе. Молодая российская предпринимательница Гузель Санжапова в этом плане редкое исключение. Она не просто рассказывает о необходимости поднимать российскую деревню, но делает это сама. Делает – успешно, увлеченно, без тени сомнения и страха. Недавно своим выступлением на форуме "Среда для жизни" Гузель заставила весь зал аплодировать ей стоя. Это еще одно подтверждение – что российскую деревню надо спасать. И делать это сейчас.

Сегодня Гузель развивает деревню Малый Турыш в 200 км. от Екатеринбурга. Шесть лет назад она просто решила помочь своему папе на пасеке: меда было очень много, а куда его девать – непонятно. Тогда Гузель попросила деревенских бабушек собрать ягоды. Мед было решено взбить и добавить в него ягоды. Так родился новый продукт и медовый бренд Cocco Bello. Производство постепенно расширялось, вместе с ним менялась сама деревня. Сейчас это уже целый проект комплексного развития территории – "Деревня для людей". Гузель Санжапова рассказала редакции Вести. Недвижимость о том, как реанимировать российскую деревню и почему ее проект – не утопия.

Как возрождалась деревня или правило четырех шагов

Все когда-то началось с пасеки моего папы - я просто хотела помочь ему с продажей меда. Я не хотела бабушек трудоустраивать и деревню развивать, но так вышло - и мы растем. Сегодня это уже не про мед и трудоустройство, а проект комплексного развития территорий, рассказывает Гузель Санжапова.

Когда ты меняешь жизни людей, бизнес ради денег становится неинтересным. Поэтому сейчас наша задача сделать так, чтобы деревня существовала самостоятельно, зарабатывала деньги и жила комфортно.

Помимо меда, Гузель со своей семьей организовала производство чаев, леденцов и косметики. В деревне появилась столярная мастерская, в планах – запуск швейного производства. Уже построена детская площадка, скважина питьевой воды, организован вывоз мусора, облагорожен центр деревни. Сейчас ведется строительство общественного центра.

За шесть лет, что существует проект, я выяснила, что нужно сделать, чтобы деревня не умерла. Есть четыре шага, которые помогут это сделать. Первый касается трудоустройства - надо дать людям работу, чтобы они могли выжить. Второй шаг - создать инфраструктуру. Это даст возможность жить. Третий – установить связи с обществом, с городом, с другими производителями. Это делает людей нужными. Четвертый - научить планировать и управлять ресурсами.

Когда ты начинаешь работать в деревне, то понимаешь такая безнадега вокруг. Все говорят: "К нам никогда не придет государство; мы никому не нужны". Этот флер мешает работать. Поэтому важно не только дать работу людям, но и твердую уверенность, что они нужны.

Это на глазах преображает деревню. Когда-то мне бабушки говорили: "Все - мы будем умирать здесь". Но спустя какое-то время я вдруг слышу: "Гузель, нам бы клуб в деревне, мы танцевать хотим". Тогда ты понимаешь, что проделанная работа что-то действительно значит. Сегодня люди в нашей деревне знают, что они нужны. Мне, нашему бизнесу, покупателям, стране.

В этом году в нашей деревне произошло два позитивных изменения. Во-первых, вернулась женщина, которая здесь родилась. Раньше она приезжала в Малый Турыш только летом, помогала нам на производстве. Но в какой-то момент она поняла, что не хочет больше уезжать. Теперь она строит свое будущее в нашей деревне. Второй пример: у нас стоял старый дома, который достался в наследство молодой девушке Ралине. Сейчас она его восстанавливает и тоже планирует переехать в деревню. Когда откроется общественный центр. Ралина - первый кандидат, кто там будет работать.

Как воспитать новых предпринимателей

Сейчас Гузель находится на последнем и самом сложном этапе – со своей командой она строит общественный центр. Это будет здание площадью 800 кв м, которое закроет все оставшиеся проблемы деревенских жителей. В общественном центре будут образовательные программы, магазин, пекарня, кафе с клубом, парикмахерская, туристические номера. Открыть общественный центр планируется в следующем году. Он должен стать самоокупаемым. Фундамент центра уже заложен. Впереди еще много работы – сбор каркаса, кровли, подвод коммуникаций, отделочные работы. Все компании, которые готовы помочь в реализации проекта, могут это сделать.

Общественный центр – это и есть последний шаг в этой цепочке. Моя задача сделать так, чтобы он породил в соседних деревнях новых предпринимателей. Я готова показать, как планировать финансы, тестировать продукт и выйти на рынок. Мы можем помочь знаниями и оборудованием. Но самое важное - чтобы эти зародыши бизнеса в будущем стали самостоятельными единицами.

Сегодня мы запускаем в Малом Турыше разные виды производства. Я не исключаю, что из моих сотрудников вырастет предприниматель, который скажет: "Гузель, давай, я возглавлю швейное производство". И я буду рада человеку, который возьмет ответственность за бизнес и других людей. Дальше они могут стать отдельным бизнесом. Наша задача сейчас - вырастить поставщиков, а дальше они смогут сами выйти на рынок.

При этом у нас нет задачи вырастить из деревни город. Мы хотим ее сохранить и сделать комфортной для жителей. Когда-то мы делали только крем-мед, потом чай, медовые муссы, потом вышла леденцовая линейка, затем косметика. Теперь запускаем швейное производство, у нас есть столярка. Мы растем в деревне не в глубину, а в ширину.

Самый распространенный вопрос, который я слышу: "Гузель, не боитесь построить здание, которое никому не будет нужно?". Не боюсь! Финансовую модель центра для нас разработала бизнес-школа Сколково вместе с консалтинговым модулем МВА. У нас все просчитано. Все ходы записаны.

Наши главные инвестиции – это люди

Строительство общественного центра ведется за счет нескольких источников. Это краудфандинг, собственные средства и помощь партнеров. Сейчас это 12 компаний, которые помогают Гузель и ее проекту. Кто-то - идеями и компетенциями, кто-то - строительными материалами. Среди партнеров: "Конструктивное решение", GoodWood, Уралбрус, Металлоинвест, Red October, Akzonobel, Deceuninck, Guardian Уральский дом инженера и многие другие. Любой желающий может тоже поддержать проект. Например, на сайте турыш.рф

Рыночная стоимость такого центра - около 18,5 млн рублей. Столько же составил наш годовой оборот в прошлом году. Это нереальная сумма для бизнеса, у которого прибыль четверть от этой суммы.

Поэтому для нас главные инвестиции – это люди, у нас около трех тысяч спонсоров со все городов России. Они скидывали по 500-1000 рублей и получали банку меда в подарок. Они помогли нам развивать производство и строить инфраструктуру.

Не могу сказать, что я все это делаю без поддержки государства. Просто для меня государство – это не какая-то абстрактная вещь, а сложный, многослойный организм. И на моем уровне, администрации района, мою любую инициативу стараются поддержать.

Чтобы я могла бы посоветовать предпринимателям, которые начинают свое дело? На мой взгляд, важно, чтобы от создания продукта до его теста на рынке проходило не больше двух месяцев, а лучше – месяц. Придумал продукт, пошел тестировать. Сегодня рынок так стремительно меняется, что пока ты сделал бизнес-план, нашел деньги и начал производить, прошло много времени и твой продукт уже оказался не нужен.

Зачем молодому предпринимателю российская деревня

Эта может показаться достаточно пафосно, но я с детства знаю, что значит фраза "завтра может не быть". И главный вопрос, который возникает в таком случае - что ты оставишь после себя? Люди, которые зарабатывают деньги ради денег, оставят своим детям капитал. Но останется ли память о них - вопрос.

Для меня действительно важно - оставить после себя какую-то историю. Малый Турыш дает мне понимание, что каждый день я живу не зря. Потому что все, что мы делаем, в итоге нужно другим людям. В прошлом году я впервые подумала, что делаю действительно что-то стоящее. Это произошло на концерте группы "Чайф" в нашей деревне. Тогда я увидела вместе людей из города и деревни, поющих одни и те же песни.

И если раньше я думала, как мне вообще хватило смелости ввязаться в эту историю с общественным центром, то сегодня я говорю: "Да, мы его построим!". Мне нестрашно. Вдруг мечта превратилась в конкретный план. Тут еще работает закон: когда ты много отдаешь, ты много получаешь. Плюс, конечно, со мной рядом моя семья. Наш бизнес всегда был семейным, он им и остается.

В конце концов, моя задача - жить долго и передать все своим детям. Мне кажется, пришло время делать бизнес, который мы можем передать своим детям. Бизнес, в котором будет гораздо бОльшая задача, чем просто зарабатывать деньги.

Еще мне очень хочется, чтобы таких предпринимателей, как я становилось больше. Российскую деревню спасет не государство, не вливания. Российскую деревню спасут маленькие предприниматели, которые в какой-то момент объединятся и придумают, как кооперироваться между собой. Для этого общественный центр и нужен. Как только я построю общественный центр, я пойду в другую деревню. Пока я не знаю, где эта деревня, но это будет интересно.