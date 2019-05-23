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Центробанк предостерег от бездумного наращивания ипотеки

23 мая 2019 г. 318
Фото: © shutterstock.com

В России не следует бездумно наращивать объем ипотечных кредитов, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Есть немало примеров, когда страны наращивали объем выдачи ипотеки, и это приводило к кризисам в экономике, напомнила глава ЦБ.

Наибуллина также заявила, что 8-процнетная ставка по ипотеке реальна, но зависит это от двух факторов: низкой инфляции и специфических рисков для ипотечного кредитования, передает РИА Новости.

"На наш взгляд, задача эта реальная. Насколько это будет в 2021 году - я сейчас не могу сказать, что это точно гарантировано", - подчеркнула глава ЦБ.  

"Инфляцию мы собираемся к 4% вернуть в 2020 году, надеемся, что и в 2020 и в 2021 году будем удерживать и риски в экономике и риски в ипотечном секторе надо снижать. Будем над этим работать", - добавила она.

Для нейтрализации этого риска Банк России в прошлом году принимал решение об ограничении рискованного сегмента ипотеки, где кредиты выдавались под низкий первоначальный взнос.

В начале октября ЦБ увеличил коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом, которые выдаются после 1 января 2019 года, до 200% со 150% для расчета достаточности капитала банков.

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