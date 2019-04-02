Центробанк считает рост ипотечных ставок временным явлением

Рост процентных ставок в России, в том числе, по ипотеке, не является критичным и не будет длительным, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федеации.

Ставки выросли "в связи с некоторыми разовыми факторами", пояснила она. Однако Центробанк должен предпринять меры, чтобы расширить приоритетные секторы кредитования – помимо ипотеки это кредитование среднего и малого бизнеса и корпоративное кредитование.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможности по снижению ипотечной ставки, которая, по ее словам, приближается сегодня уже к 12%, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что от доступности ипотеки "напрямую зависит решение многих проблем, повышение качества жизни граждан". О необходимости снижать ставки говорил и президент, напомнила Матвиенко, и этот вопрос нужно решать совместными усилиями, чтобы в итоге ставка по ипотеке устраивала и банки, и потребителей.

"Мы же продолжим законодательную работу над созданием нормальных цивилизованных условий для граждан, которые приняли решение приобрести жилье в кредит", - сказала спикер Совфеда.