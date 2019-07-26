ГлавнаяФинансыЧисло россиян, для которых платежи за ЖКХ стали неподъемными, выросло в два раза

Число россиян, для которых платежи за ЖКХ стали неподъемными, выросло в два раза

26 июля 2019 г. 320
Фото: © shutterstock.com

Большинство россиян положительно оценивают жилищно-коммунальные услуги в своих районах. Четверть россиян заявили, что платежи за ЖКУ для них являются неподъемными.

Довольны системой ЖКХ в своем районе 76% респондентов, принявших участие в опросе исследовательского холдинга "Ромир".

Как плохую систему ЖКХ оценили 15% опрошенных, как очень плохую – 4%. 15% респондентов не устраивает система водоснабжения, 10% - отопления, 9% - канализация, 8% - работа электросетей.

Платежи за коммунальные услуги доступны лишь для 6% опрошенных, 27% хотели бы, чтоб плата за коммуналку стала меньше. 42% участников опроса назвали размеры платежей высокими, а 23% сообщили, что они не могут оплачивать счета, они неподъемные - доля подобных заявлений выросла за 3года почти в два раза, в 2016 году платежи по ЖКХ были неподъемны для 12% населения.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>