Дачная амнистия, теплицы и налоги: что волнует российских дачников

Эксперты Федеральной кадастровой палаты провели тысячи консультаций для российских дачников и выяснили, что их больше всего волнует.

В Кадастровой палате подвели итоги дачной горячей линии. Самыми популярными стали вопросы, касающиеся продления дачной амнистии, оформления хозпостроек и рекомендации при сделках купли-продажи. Особенно активными оказались дачники из Астраханской, Брянской, Нижегородской, Орловской, Самарской и Саратовской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. От них поступило наибольшее число обращений.

Почти каждый третий запрос (31%) касался дачной амнистии. Около четверти вопросов (22%) относились к оформлению хозяйственных построек: сараев, теплиц. Часто дачники задавали вопросы по поводу вступления закона о садоводстве и огородничестве. В частности, можно ли прописаться в садовом доме и как перевести его в жилой.

Интересовала россиян и тема определения кадастровой стоимости и расчета налога на имущество, а также вопрос оспаривания кадастровой стоимости. Не остались в стороне и вопросы, связанные с уточнением границ земельного участка и получение детальных рекомендаций, как обезопасить сделки с загородной недвижимостью.

"В рамках Недели правовой помощи эксперты Кадастровой палаты провели около пяти тысяч консультаций граждан, используя удобные каналы коммуникации. Это и личный прием в филиалах, дни открытых дверей, телефонные горячие линии и даже чаты в социальных сетях", - сказал руководитель Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов.

По его словам, проведение горячих линий и консультаций способствует снижению числа решений о приостановлении или отказе в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, а также позволяет ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок.

Сами тематические линии теперь станут регулярными. Впервые горячие линии и дни открытых дверей для дачников по всей России были организованы Кадастровой палатой 20-24 мая в рамках всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости.