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Дачники распродают ненужные дома, чтобы не платить налоги

23 апреля 2019 г. 1082
Фото: © shutterstock.com

Уровень предложения дач на вторичном рынке загородной недвижимости вырос в первом квартале на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики сервиса "Авито Недвижимость", предоставившего обзор, считают, что тенденция связана с необходимостью до конца 2019 года привести документацию на дачные участки в соответствие с новыми правилами.

Владельцы дач опасаются возможного роста налогов и предпочитают не переоформлять собственность, а продать ее.

Эксперты, опрошенные "РИА Недвижимость" согласны с этим мнением. Тем, кто дачами пользуется не постоянно, а время от времени, легче продать недвижимость, чем заниматься документацией.

От дач в первую очередь избавляются владельцы домов, не приспособленных для круглосуточного проживания.

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