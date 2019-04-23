Дачники распродают ненужные дома, чтобы не платить налоги

Уровень предложения дач на вторичном рынке загородной недвижимости вырос в первом квартале на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики сервиса "Авито Недвижимость", предоставившего обзор, считают, что тенденция связана с необходимостью до конца 2019 года привести документацию на дачные участки в соответствие с новыми правилами.

Владельцы дач опасаются возможного роста налогов и предпочитают не переоформлять собственность, а продать ее.

Эксперты, опрошенные "РИА Недвижимость" согласны с этим мнением. Тем, кто дачами пользуется не постоянно, а время от времени, легче продать недвижимость, чем заниматься документацией.

От дач в первую очередь избавляются владельцы домов, не приспособленных для круглосуточного проживания.