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Депутат: беспроцентных кредитов для застройщиков пока не будет

17 июня 2019 г. 469
Фото: © shutterstock.com

Госдума решила отложить возможность введения беспроцентных кредитов для застройщиков в рамках новой схемы финансирования жилищного строительства.

На сегодняшний день достаточно существующих механизмов, считают депутаты.  "С 1 июля мы будем очень пристально смотреть, как происходит переход на эскроу. Все шероховатости, если они будут появляться, мы будем фиксировать, чтобы исправлять их в осеннюю сессию", - заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Пока у застройщиков есть возможность получения гарантий со стороны Фонда дольщиков, чтобы брать кредиты под эти гарантии, отметил Николаев. Кроме того, застройщики могут взять кредит у уполномоченного банка Дом. РФ, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Дума обсуждает возможность предоставления беспроцентных кредитов тем застройщикам, кто столкнулся с трудностями при переходе на новую модель финансирования.

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