Депутат: беспроцентных кредитов для застройщиков пока не будет

На сегодняшний день достаточно существующих механизмов, считают депутаты. "С 1 июля мы будем очень пристально смотреть, как происходит переход на эскроу. Все шероховатости, если они будут появляться, мы будем фиксировать, чтобы исправлять их в осеннюю сессию", - заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Пока у застройщиков есть возможность получения гарантий со стороны Фонда дольщиков, чтобы брать кредиты под эти гарантии, отметил Николаев. Кроме того, застройщики могут взять кредит у уполномоченного банка Дом. РФ, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Дума обсуждает возможность предоставления беспроцентных кредитов тем застройщикам, кто столкнулся с трудностями при переходе на новую модель финансирования.