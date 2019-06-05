Депутат: контроль над счетами проектного финансирования не должен быть обременительным

Механизм контроля за ходом реализации проектов по системе-эскроу должен быть понятным и не обременительным для банков и застройщиков, сказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с членами правительства предложил создать механизм контроля за счетами проектного финансирования. Органам власти необходим легальный доступ к информации о проблемах, возникающих между банками и застройщиками. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что в ЦБ проработают этот вопрос.

"Механизм контроля за ходом реализации проектов в рамках использования счётов эскроу, безусловно, нужен. Но это должен быть понятный и прозрачный механизм, который не будет обременительным для застройщиков и банков. И у нас уже есть основа для его формирования", - сказал Николай Николаев.

Это единая информационная система жилищного строительства, которая обладает всеми необходимыми качествами и каналами для взаимодействия банков, застройщиков и контролирующих органов, уточнил он.

Что касается переходного периода в два года (за это время все жилые проекты должны будут перейти на проектное финансирование, после 1 июля по старым правилам будут достраиваться около 70% строящихся новостроек), то этот срок может быть выдержан, считает депутат.

По его мнению, этому поможет конкуренция между застройщиками. Успех тех, кто будет привлекать средства граждан через эскроу-счета, будет побуждать остальных активнее следовать их примеру. И здесь целесообразно дать возможность воспользоваться преимуществами проектного финансирования всем застройщикам, которые сохранят право работать по старым схемам.

Соответствующие механизм предусмотрен нами в подготовленном ко второму чтению законопроекте о совершенствовании регулирования долевого строительства, который планируем принять до конца месяца, добавил парламентарий.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. То есть, дольщик сможет купить квартиру в новостройке и без эскроу. Такую возможность российским застройщикам предоставило правительство. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Кроме этого, порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.