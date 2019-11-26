Депутаты предлагают выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

В Госдуму внесен законопроект, который позволит дольщикам получать проценты со взносов, зачисленных на эскроу-счета.

Проценты будут начислять по средневзвешенной ставке ежемесячно на отдельный счет до востребования. Деньги разрешается тратить на любые цели, в том числе ремонт и покупку мебели, отмечают авторы инициативы.

Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

С 1 июля 2019 года строительная отрасль в России перешла на схему проектного финансирования, при которой деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах в банках, а застройщики возводят дома на кредитные средства. Получить деньги дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в ЕГРН права собственности на первую квартиру.