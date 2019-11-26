Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыДепутаты предлагают выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

Депутаты предлагают выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

26 ноября 2019 г. 546
Фото: © shutterstock.com

В Госдуму внесен законопроект, который позволит дольщикам получать проценты со взносов, зачисленных на эскроу-счета.

Проценты будут начислять по средневзвешенной ставке ежемесячно на отдельный счет до востребования. Деньги разрешается тратить на любые цели, в том числе ремонт и покупку мебели, отмечают авторы инициативы.

Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

С 1 июля 2019 года строительная отрасль в России перешла на схему проектного финансирования, при которой деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах в банках, а застройщики возводят дома на кредитные средства. Получить деньги дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в ЕГРН права собственности на первую квартиру.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>