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DJ Smash стал совладельцем Черемушкинского рынка

11 апреля 2019 г. 899
фото: shutterstock.com

Российский диджей и музыкальный продюсер Андрей Ширман (DJ Smash) получил долю в 4,5% в Черемушкинском рынке на юго-западе Москвы, пишет газета "Коммерсант".

Основной владелец Черемушкинского рынка Мирослав Мельник сообщил, что Ширман выступает в качестве инвестора.

Стоимость Черемушкинского рынка оценивается в  200 млн рублей, таким образом, доля компании могла обойтись музыканту в 9 млн рублей. Отмечается, что это не первый проект артиста в непрофильном для него бизнесе. DJ Smash имеет доли еще в девяти компаниях, в основном связанных с ресторанным бизнесом.

Черемушкинский рынок — это продуктовый рынок на юго-западе Москвы, который был открыт в 1962 году. В 1990-х здание находилось под контролем одной из криминальных группировок. В 2012 году ООО "Черемушкинский рынок" признали банкротом, а его имущество перешло под управление основного кредитора компании — Россельхозбанка.

В 2017 году структура Мирослава Мельника выкупила рынок у Россельхозбанка, чтобы открыть там гастромаркет по примеру Даниловского или Усачевского рынка. Мельник получил в "Черемушкинском торге" долю в 55%, сейчас она равна 50,5%. Кроме него совладельцами "Черемушкинского торга" являются Михаил Свистунов и Виталий Гаврюшкин с долями 20% и 25% соответственно, сообщает газета.

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