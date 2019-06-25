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До 50 тысяч рублей: названы самые дешевые зарубежные курорты

25 июня 2019 г. 156
Фото: © shutterstock.com

Эксперты подсчитали, на каких зарубежных курортах можно отдохнуть не более чем за 50 тысяч рублей на двоих. В стоимость входит перелет и недельное проживание в трехзвездочном отеле.

За 50 тысяч рублей и меньше можно отдохнуть в Турции, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре, говорится в исследовании Aviasales.

Поездка в Турцию обойдется минимум в 31,9 тысячи рублей. В болгарском Бургасе можно отдохнуть за 41,1 тысячи рублей, в греческих Салоника – за 44,8 тысячи.

За отпуск в безвизовой Черногории пара туристов заплатит минимум 45,1 тысячи рублей. Слетать на Кипр можно за 47,5 тысячи рублей на двоих.

Чуть больше 50 тысяч понадобится, чтобы отдохнуть в Акту в Казахстане – поездка на двоих туда обойдется в 50 267 рублей.

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