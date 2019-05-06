Долги по коммуналке в судах стали взыскивать чаще, чем долги по кредитам

Количество исков об оплате жилищно-коммунальных услуг в прошлом году стало больше, чем исков по взысканию долгов по займам и кредитам.

В 2018 году в суды общей юрисдикции поступило порядка 17 миллионов исков, из которых 6,7 миллиона – иски о взыскании задолженностей по оплате ЖКХ, передает ТАСС со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Для сравнения, 5 лет назад в суды было подано 2,14 миллиона таких исков, 10 лет назад – 1,47 миллиона.

99% исков суды удовлетворили. Сумма взыскания по судебным решениям составила 134,5 миллиарда рублей – за 10 лет показатель вырос в пять раз.

Большая часть исков касалась суммы долга до 50 тысяч рублей. Отметку долга в 1 миллион рублей превысил 521 ответчик.

Количество исков по кредитам и займам в прошлом году составило 5,68 миллиона. За 10 лет показатель вырос почти в 10 раз. Более половины исков по займам касаются долгов до 50 тысяч рублей.