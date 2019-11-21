Долги россиян за ЖКХ назвали хроническими

Задолженность за энергоресурсы в сфере ЖКХ носит хронический характер, заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

Министр отметил, что задолженность уменьшилась, однако по-прежнему велика, передает "Интерфакс". Минстрой ведет постоянную работу с регионами в этом направлении и намерен ее продолжать, добавил Якушев.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, главные причины проблемы – "накопленные долги потребителей". В настоящее время коммунальные организации должны свыше 175 миллиардов рублей.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко отметил, что задолженность коммунальных организаций "проистекает из долгов потребителей, которые достигли 1,3 триллиона рублей".