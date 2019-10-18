Долги российских дачников будут списывать с банковских карт

Если раньше процесс взыскания долгов мог длиться годами, то сейчас он займет месяц.

В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".

Если раньше садоводческим товариществам приходилось подавать иск, то теперь достаточно обратиться в мировой суд для выдачи соответствующего приказа. Заявитель, получив документ на руки, направит его в банк, после чего деньги спишут со счета или карты должника. Благодаря нововведению срок взыскания долгов существенно сократиться. Если раньше этот процесс мог длиться годами, то теперь он займет месяц.

По данным Союза дачников Подмосковья, большинство владельцев дач платят обязательные взносы исправно, некоторые даже с опережением, чтобы получить скидку. При этом каждый десятый дачник имеет задолженность. Хотя годовой взнос в среднем составляет 12-14 тысяч рублей. Но люди годами не платят, накопив долг в 50 и более тысяч рублей, отмечает исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев.

В итоге председателю или юристу СНТ приходилось подавать в суды по каждому должнику исковое заявление, после чего начинался полноценный судебный процесс, который мог длиться месяцами. С введением поправок (действуют уже с 1 октября) процесс ускориться.

По данным ВЦИОМ, россияне стали чаще воспринимать дачу как место отдыха и развлечений. Больше половины сказали, что приезжают на дачу для отдыха и развлечений, треть рассматривают дачу для занятия садоводством. 15 лет назад таких людей, которые расценивают дачу как развлечение, было всего 30%. Кроме того, за последние пять лет поубавилось число россиян, у которых есть дача или загородный участок, их доля снизилась с 46% до 42%. Половина из тех, у кого нет дачи, сказали, что не планируют обзаводиться ей.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Действие предыдущей амнистии истекло в марте этого года. Изначально программу предлагалось продлить до марта 2022 года.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что новым этапом дачной амнистии могут воспользоваться больше миллиона россиян. Всего с 2006 года (когда впервые ввели дачную амнистию) и в упрощенном порядке было зарегистрировано около 13 млн объектов: земельных участков, дач, садовых домов, гаражей, бань и т.д.