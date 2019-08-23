Долги за ЖКУ переложили с умершей женщины на приемную мать ее детей

С жительницы Урала судебные приставы пытаются взыскать 800 тысяч рублей долга за коммунальные услуги, который не выплатила умершая мать ее приемных детей.

Женщина усыновила детей в мае 2016 года, в июне 2016-го умерла их бабушка, и ее квартира отошла биологической матери, которая скончалась через год. Квартира оказалась с долгом – 415 тысяч рублей основной, 379 тысяч пени и 15 тысяч за капремонт.

После смерти матери квартира досталась детям, но поскольку они несовершеннолетние, долги переложили на опекуна, передает РИА Новости.

Женщина рассказала, что приставы арестовали ее счета, с которых сняли более 22 тысяч рублей. Счета удалось разблокировать, теперь с них будут списывать по 50% поступающих средств.

При этом за женщиной числится долг по ипотеке в 1,5 миллиона рублей, сама же она утверждает, что ее задолженность не превышает 450 тысяч.

Женщина написала обращение в прокуратуру, которая должна разобраться с обоснованностью и законностью взимания с нее чужих долгов.