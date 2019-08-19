Дольщики двух домов Urban Group могут получить деньги вместо квартир

Предложения о денежном возмещении получат дольщики, купившие квартиры в домах номер 2 и 7 в жилом комплексе "Солнечная система", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда защиты прав дольщиков.

С подобной инициативой выступило правительство Подмосковья и отправило соответствующее обращение в Фонд.

Завершение строительства этих двух домов требует переустройства ЛЭП, это может сдвинуть сроки на 4 года. Кроме того, стройке потребуется дополнительное финансирование.

В пятницу представители Фонда встретились с инициативной группой жильцов домов 2 и 7.