Дольщики смогут платить за квартиру частями

Дольщикам хотят разрешить оплачивать при покупке лишь часть квартиры. Остаток застройщику будет перечислен уже после завершения строительства.

Депутаты Госдумы рассматривают возможность разрешить покупателям новостроек переводить на эскроу-счета только часть суммы – 30%. Остальные же 70% застройщику предлагается перечислять после сдачи дома, рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Он отметил, что рассматривается возможность использования эскроу-счета и как накопительного – с постепенным пополнением. Сейчас у людей такой возможности нет – на счет вносится сразу вся сумма.