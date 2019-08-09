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Дольщики смогут платить за квартиру частями

9 августа 2019 г. 695
Фото: © shutterstock.com

Дольщикам хотят разрешить оплачивать при покупке лишь часть квартиры. Остаток застройщику будет перечислен уже после завершения строительства.

Депутаты Госдумы рассматривают возможность разрешить покупателям новостроек переводить на эскроу-счета только часть суммы – 30%. Остальные же 70% застройщику предлагается перечислять после сдачи дома, рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Он отметил, что рассматривается возможность использования эскроу-счета и как накопительного – с постепенным пополнением. Сейчас у людей такой возможности нет – на счет вносится сразу вся сумма.

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