ДОМ.РФ: 95% застройщиков перейдут на эскроу без проблем

Сегодня и банковская система, и сами застройщики готовы к предстоящим изменениям.

Порядка 95% застройщиков не будут испытывать проблем при переходе на проектное финансирования, считает генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на всероссийском совещании Минстроя РФ по долевому строительству.

"Я думаю, что несильно ошибусь, если скажу, что порядка 95% застройщиков никаких проблем испытывать не будут ни в одном субъекте. Конечно, особое внимание нужно уделить тем субъектам, где жилищное строительство особенно развивается, и застройщиков много, и много жилья строится. Но в целом большинство российских застройщиков надежны", - сказал Александр Плутник.

По его словам, сегодня и банковская система, и сами застройщики готовы к предстоящим изменениям. Само законодательство также позволяет провести гибкий переход. Уже три миллиона объектов выбрали эскроу-счета, отметил глава ДОМ.РФ. Что касается процентных ставок по кредитам для застройщиков, то они не будут превышать 7% против сегодняшних 12%.

С 1 июля в России меняется схема долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков. Однако, часть застройщиков сможет и после 1 июля достраивать объекты по старым правилам. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%.

По оценкам Минстроя РФ, около 70% проектов будут достраиваться по старым правилам. Полный переход на систему эскроу-счетов в долевом строительстве произойдет за два года.