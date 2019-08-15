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Дорогу на Красную поляну хотят сделать платной

15 августа 2019 г. 558
фото: shutterstock.com

Пункты взимания платы могут появиться до конца этого года.

Федеральные власти обсуждают возможность введение платы за проезд по трассе Адлер – Красная Поляна, построенной к Олимпиаде-2014, сообщает газета "Ведомости".

По данным СМИ, трассу хотят передать в ведение госкомпании "Автодор", которая курирует платные дороги. Решение о передаче трассы может быть принято уже осенью, а пункты взимания платы могут появиться до конца этого года. Информацию изданию подтвердили два федеральных чиновника, два участника правительственных совещаний, а также представители Минтранса РФ и "Автодора". В министерстве это решение объяснили наличием дублирующей федеральной трассы и необходимостью оптимизировать затраты на содержание дорог. Представитель региона при этом заявил, что с ними пока этот вопрос не обсуждался.

Трасса Адлер — Красная Поляна ведет от аэропорта к популярным российским горнолыжным курортам. Стоимость строительства трассы составила 272 млрд рублей: 241 млрд был выделен из бюджета, еще 32 млрд направлен "РЖД".

 

 

 

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