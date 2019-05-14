Думский комитет поддержал расширение "Дальневосточного гектара"

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о распространении программы "Дальневосточный гектар" на Республику Бурятия и Забайкальский край. Об этом сообщил глава комитета Николай Николаев на заседании во вторник.

"Предлагаю законопроект поддержать и вынести его на рассмотрение 21 мая", - сказал Николай Николаев.

В середине апреля правительство РФ предложило расширить действие "Дальневосточного гектара" на Бурятию и Забайкальский край. Законопроект был опубликован на сайте кабинета министров. Кроме этого, законопроектом вводится запрет на предоставление гектаров в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Сами земельные участки предлагается предоставлять в три этапа. Так, с 1 июля 2019 года до 1 февраля 2020 года их смогут получить лишь граждане, зарегистрированные по месту жительства в Бурятии и Забайкальском крае, с 1 февраля до 1 августа 2020 года - жители других субъектов РФ, входящих в состав ДФО. А с 1 августа 2020 года земельный участок сможет безвозмездно получить любой гражданин РФ, а также иностранцы и лица без гражданства, являющиеся участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Документ направлен на снижение оттока местных жителей, привлечение граждан на постоянное место жительства в Бурятию и Забайкальский край, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, ускорение социально-экономического развития этих регионов, отмечали в правительстве.

Закон о "Дальневосточном гектаре" начал действовать летом 2016 года. Согласно программе, каждый гражданин России имеет право на получение земельного участка на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.