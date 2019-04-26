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Эксперт: ипотека может подешеветь к концу года

26 апреля 2019 г. 806
фото: shutterstock.com

ЦБ третий раз подряд сохраняет уровень ключевую ставку, но уже допускает ее снижение во втором-третьем квартале. 

Ставки по ипотеке могут снизиться к концу года – на 0,5-1% в зависимости от инфляции, считает главный аналитик банка "ДельтаКредит" Наталья Ващелюк.

В пятницу Центробанк России оставил без изменения ключевую ставку - на уровне 7,75% годовых. Стоит отметить, что регулятор уже третий раз подряд сохраняет базовую ставку. При этом, в ЦБ допускают ее снижение во втором-третьем квартале.

Банк России отметил несколько позитивных тенденций в инфляционных процессах: завершение периода ускорения роста цен и снижение краткосрочных инфляционных рисков в целом, и дал ориентир о возможности снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, отмечает Наталья Ващелюк. По мнению эксперта, данные тенденции позволяют рассчитывать на более раннее, чем прогнозировалось, снижение процентных ставок по ипотеке.  Если в ближайшее время действительно будет наблюдаться замедление роста цен, то ожидание смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ должно оказать понижательное давление на процентные ставки в банковском секторе уже в третьем квартале 2019 года.

"Тем не менее, масштаб снижения процентных ставок в 2019 году пока представляется ограниченным: можно рассчитывать, что к концу года средняя ставка по ипотеке, предлагаемая на рынке, снизится на 0.5-1 процентных пункта в зависимости от масштаба снижения инфляции", - полагает Наталья Ващелюк.

Среди факторов, которые могут сдерживать процесс снижения процентных ставок в российской экономике, аналитик отметила сохранение геополитических рисков, возможность более жесткой, чем ожидается в настоящее время, монетарной политики ФРС США.

Прогноз по объему выдачи ипотечных кредитов в РФ пока в целом остается неизменным: несмотря на более оптимистичный прогноз по динамике процентных ставок, рост доходов населения пока слабее ожиданий. Поэтому по-прежнему прогнозируется, что объем ипотечного кредитования в РФ будет на 5-8% ниже прошлогоднего рекордного значения, заключает она.

В прошлом году россияне оформили 1,47 млн ипотечных кредитов на 3 трлн рублей. Это почти на 50%, чем в 2017 году. Такой рост стал рекордным на всю историю ипотечного рынка России благодаря снижению ставок. Ипотечные долги россиян на 1 января 2019 года составляют 6,38 трлн рублей (+23,9% к началу 2018 года).

 

 

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