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Эксперт прогнозирует серьезный скачок цен на жилье в регионах

13 декабря 2019 г. 596
фото: shutterstock.com

Увеличение стоимости квартир в новостройках может достигать 20%. 

 

Переход на новую модель финансирования строительства жилья в ближайшие год-полтора приведет к значительному увеличению цен на новостройки в регионах, рост может достигать 20%, считает директор по развитию РКС Девелопмент Станислав Сагирян.

По его словам, пока строительная индустрия не ощутила в полной мере последствия перехода на проектное финансирование. Доля региональных застройщиков, которые работают через эскроу-счета, минимальна. Кроме того, перейти на новую схему смогут далеко не все девелоперы. Это приведет к сокращению предложения в регионах и росту цен. По данным компании, сейчас 90% региональных застройщиков работают без проектного финансирования, у 80% - отсутствует кредитная история.

"В большинстве региональных городов в течение 12-18 месяцев будет снижение объемов строительства - на 25-40% и рост цен, который в реальном выражении может достигать 20%", - сказал Станислав Сагирян журналистам.

Срок 12-18 месяцев – это период, за который все работающие по старым правилам проекты завершены, уточнил он. В Москве такого серьезного роста стоимости жилья не прогнозируется, так как в столице высокая конкуренция и большой объем предложения, добавил эксперт. 

С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков должны храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы должны возводить дома на кредитные средства, полученные у банков или собственные средства.

Однако, некоторые проекты могут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.

 

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