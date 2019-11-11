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Эксперт раскрыл сумму, которая сосредоточена на российском рынке дизайна

11 ноября 2019 г. 400
фото: shutterstock.com

По данным экспертов, это 6 трлн рублей. Для сравнения рынок долевого строительства оценивается в 5 трлн рублей.

Объём рынка дизайнерских услуг в России составляет около 6 трлн рублей, сообщил президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий.

«Сегодня рынок дизайна - это почти 6 трлн рублей. Речь идёт о всех предоставляемых услугах, которые содержат в своём описании «дизайн». Сюда включены все услуги: начиная от дизайна ногтей заканчивая промышленным дизайном», - сказал Виталий Ставицкий на форуме в области дизайна и архитектуры Best For Life Design Forum & Award 2019, который прошёл на Комо.

Он отметил, что это огромная цифра. К примеру, ёмкость рынка инжиниринга в два раза меньше - 2,9 трлн рублей, рынка легкой промышленности – 2,3 трлн рублей. При этом большая часть дизайнерского рынка находится в тени, развитию самого направления уделяется мало внимания. В вузах сокращается число бюджетных мест по профильным направлениям, а выпускники, которые получают специальное образование, не могут работать, потому что качество их профподготовки не соответсвует запросам рынка.

В качестве противоположного примера он привёл Китай, где бурно развивается дизайн по всем направлениям, строятся профильные учебные заведения в каждом регионе.

«В результате у китайцев все высшие награды в международных конкурсах по дизайну. Они уже не копируют, они создают тренды», - добавил Виталий Ставицкий.

При этом, по его словам, в России много талантливых дизайнеров, о которых знает весь мир, но не слышали ничего на Родине. Наша задача - популяризировать это направление.

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