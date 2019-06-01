Эксперт рассказала, на что обратить внимание при покупке земельного участка

Например, перед покупкой полезно узнать, не принадлежит ли ваш участок к зонам с особыми условиями использования территорий.

Начальник отдела обеспечения работы Единого контакт-центра "Мосстройинформ" Елена Лепихина рассказала в ходе прямой линии Вести.Недвижимость о том, на что следует обращать внимание, покупая земельный участок. Посмотреть прямую линию с экспертом полностью можно здесь.

Во-первых, нужно убедиться, что у продавца есть право владения, отмечает Елена Лепихина. Его может не быть, когда, например, человек продает участок по доверенности. Проверить действует такая доверенность или нет, можно через Федеральную нотариальную палату. Также необходимо заказать выписку из ЕГРН, чтобы проверить - действительно ли человек является собственником данного участка.

Во-вторых, необходимо проверить, не относится ли земельный участок к зонам с особыми условиями использования территорий, продолжает эксперт. Это может быть защитная зона объекта культурного наследия, приаэродромная территория, санитарно-защитная зона, охранная зона трубопроводов, газопроводов, нефтепроводов и т д. Всего таких зон около 30. В данном случае необходимо получить согласование от органа, которому подведомственна особая зона.

К примеру, в Москве в апреле вышел приказ, который увеличил радиусы приаэродромной территории. Если раньше это были просто полосы, то сейчас практически вся Новая Москва находится на приаэродромной территории. Пугаться этого не стоит, говорит Елена Лерихина. Нужно просто обратиться в территориальное управление Росавиации (в Люберцах) и пройти процедуру согласования. Занимает она порядка месяца. После этого уже обращаться в комитет государственного строительного надзора города Москвы, чтобы подать уведомление о соответствии планируемого объекта.

Если участок находится в зоне визуального восприятия объекта культурного наследия, в таком случае надо обращаться в департамент культурного наследия, и также получать согласование. Еще может быть ориентировочная санитарно-защитные зоны. Они перестанут существовать с 1 января 2020 года, но до этого времени собственники должны к сентябрю получить согласование. Сделать это можно в управлении Роспотребнадзора.

Узнать о том, принадлежит ли ваш участок к какой-то особой зоне, можно обратившись в контактный центр Стройкомплекса. Нужно назвать кадастровый номер, а специалисты по нему определять – есть ли какие-либо ограничения по участку. Нужно назвать кадастровый номер.

Каждый месяц "Мосстройинформ" проводит семинары в "Доме на Бресткой", на которых можно получить подробную инструкцию о том, как правильно заполнять документы при возведении или реконструкции объектов ИЖС, отметила руководитель контактного центра столичного Стройкомплекса.