Эксперт: выдача ипотеки продолжит сокращаться в ближайшие месяцы

По итогам года объем ипотечного кредитования может составить около 2,8 трлн рублей. Это 6,6% меньше прошлогодних показателей.

Объем выданных ипотечных кредитов продолжит снижеться в ближайшие месяцы, несмотря на решение Центробанка понизить ключевую ставку, считает главный аналитик "Росбанк Дом" Наталья Ващелюк. Положительную динамику можно будет увидеть только в конце года.

В пятницу, 14 июня Центробанк впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5% годовых. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность снижения ставки уже в 2019 году при условии развития российской экономики в соответствии с базовым прогнозом.

Действия регулятора были ожидаемыми, говорит эксперт. По ее мнению, решение ЦБ в сочетании с ожидаемым замедлением инфляции должны способствовать более уверенному снижению процентных ставок по ипотечным кредитам и улучшить динамику рынка ипотеки. Так, по данным ЦБ РФ, объем ипотечного кредитования в России в марте-апреле находился ниже прошлогодних уровней на 3-5%.

"При этом, сокращение объема выдачи ипотечных кредитов, по прогнозу, продолжится в ближайшие месяцы, и динамика рынка может стать положительной только в последние месяцы года", - полагает Наталья Ващелюк. Объем ипотечного кредитования по итогам года может составить около 2,8 трлн рублей, что на 6,6% меньше прошлогоднего значения, добавляет она.

По оценкам рейтингового агентства Эксперт РА, объем выдачи жилищных кредитов по итогам 2019 года снизится на 10-15% и не превысит 2,5-2,6 трлн рублей.

Прошлый год стал рекордным для рынка ипотеки: он вырос на 49% до 3 трлн рублей. За 2018 год средний размер ипотечного кредита увеличился на 10% до 2,05 млн рублей. Достичь таких показателей помогли сначала снижающиеся ставки, потом растущие (которые стимулировали россиян брать кредиты по более выгодным условиям).