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Эксперты назвали регионы с самой доступной ипотекой

24 июня 2019 г. 233
Фото: © shutterstock.com

Ипотека в целом стала доступнее – зарплаты у россиян растут, банки снижают ставки. Эксперты выяснили, в каких регионах нашей страны проще всего выплачивать ипотеку.

Если брать в целом по стране, средний россиянин со средним заработком, купивший квартиру в конце мая, будет тратить на обслуживание кредита почти 46% своей зарплаты, пишет РБК со ссылкой на исследование Росбанка.  

Аналитики рассчитали, сколько квадратных метров сможет позволить себе человек, если будет тратить половину зарплаты на платеж по ипотеке на 15 лет с первоначальным взносом 20%.

Самое доступное жилье – в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. В среднем заемщик может позволить себе квартиру площадью более 100 квадратных метров. Также ипотека наиболее доступна в Ненецком АО, Камчатском крае, в ХМАО,  в Мурманской и Еврейской автономной областях, в Челябинской области, Красноярском крае и Кемеровской области.

Заемщик со средней московской зарплатой сможет рассчитывать на квартиру площадью 27,4 квадратного метра. Меньше – только в Приморье (26,1 квадрата) и Севастополе (24,9 квадратного метра). Наиболее недоступна ипотека также в Крыму, Нижегородской области, Татарстане, Дагестане, Алтайском крае, Северной Осетии и Санкт-Петербурге.

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