Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России

Чуть менее половины дохода ипотечный заемщик в России отдает в счет погашения долга.

Средний доход ипотечного заемщика в стране составляет около 40 тысяч рублей, а средний ежемесячный платеж – 16-17 тысяч в зависимости от региона, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). При этом в крупных городах платеж по ипотеке может составлять куда большую сумму – от 25 до 35 тысяч рублей.

Однако следует помнить, что ипотека – продукт семейный, и если пересчитывать в семье с двумя работающими взрослыми на погашение платежей уходит четверть дохода.

За первые четыре месяца 2019 года средний срок ипотечного кредитования в России, по данным НАПКА, вырос на 3% и достиг 17,8 года. Одна из причин просрочки по кредитам – невозможность предусмотреть риски на столь долгий срок, отмечают эксперты.

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