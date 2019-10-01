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Эксперты объяснили, почему вырос срок ипотеки

1 октября 2019 г. 349
Фото: © shutterstock.com

В России вырос срок ипотеки - еще в прошлом году граждане брали кредиты на покупку жилья в среднем на 14 лет, сейчас же этот срок составляет 17 лет.

Выросла и средняя сумма кредита – рост составил 10%, по итогам августа средний размер ипотеки равнялся 2,5 миллиона рублей, передает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Эксперты считают, что средний срок ипотеки растет из-за совместных программ банков и застройщиков, в рамках которым клиенту стараются продать более дорогостоящий объект. Чтобы его купить, заемщику требуется больше денег, и из-за этого растет срок выплаты кредита.

Что касается размеров кредитов, на это, по мнению аналитиков, влияет снижение ключевой ставки, вслед за которой банки снижают проценты по ипотеке. 

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