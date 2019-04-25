Эксперты объяснили, за какие теплицы нужно заплатить налоги

Налогом на имущество физлиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из Бюро технической инвентаризации (БТИ), рассказали в Федеральной кадастровой палате.

Платить или не платить

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.

При этом, чтобы попасть для внесения в ЕГРН информации об объекте, например, о теплице, сама хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости. Так, теплица должна быть прочно связана с землей, ее перемещение должно быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению. Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, в ЕГРН не регистрируются. Речь идет о не имеющих капитального фундамента теплицах, хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях и т.п.

"Под налоговую базу попадают только постройки, являющиеся объектами недвижимости (имеющие капитальный фундамент), площадью от 50 квадратных метров. Теплицы, подходящие под это описание, в большинстве случаев устанавливаются собственниками в коммерческих целях", - поясняет замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Постройки, которые не регистрируются в ЕГРН, налогами не облагаются. В случае если собственник получит письмо об уплате налога или штрафа на объект, который не подлежит регистрации, он вправе оспорить эти решения, отмечает эксперт.

Если все-таки постройка требует регистрации, тогда необходимо обратиться с соответствующим заявлением и пакетом документов в Росреестр. При этом для одновременного проведения кадастрового учета и регистрации прав достаточно предоставить заявление и технический план, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства. Документы на проведение этих процедур можно направить в электронном виде, в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг или официального сайта Росреестра. Документы можно также подать при личном обращении в офисы МФЦ на всей территории России.

Кроме того, Росреестр и Федеральная кадастровая палата обеспечивают экстерриториальный принцип оказания услуг. Это означает, что, если принадлежащий вам объект недвижимости расположен не в городе вашего проживания, вам не надо никуда ехать, чтобы поставить его на кадастровый учет или оформить в собственность. Оформить свою недвижимость можно в городе вашего нахождения. Так, в прошлом году было получено более 300 тысяч заявлений, поданных по экстерриториальному принципу.

Садовый земельный участок или огородный земельный участок

Эксперты напомнили, с 1 января из законодательства исключается понятие "дачный земельный участок" и "жилое строение" и вводится понятие "садовый дом". Закон установил четкую терминологию в отношении земельных участков, используемых гражданами для ведения садоводства или огородничества для собственных нужд: садовый земельный участок и огородный земельный участок.

Так, "садовый земельный участок", "для садоводства", "для ведения садоводства", "дачный земельный участок", "для ведения дачного хозяйства" и "для дачного строительства" считаются равнозначными. Земельные участки, в отношении которых установлены такие виды разрешенного использования, считаются садовыми земельными участками. На садовом земельном участке можно построить жилой дом, садовый дом и постройки.

Эксперт также пояснила, что объекты на садовых земельных участках, сведения о которых было внесены в ЕГРН до начала 2019 года с назначением "жилое" и "жилое строение", признаются жилыми домами. При этом здания с назначением "нежилое", не считая гаражей и хозяйственных построек, признаются садовыми домами.

Огородный земельный участок – земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур. На огородном участке могут быть построены только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости, предназначенные для хранения инвентаря или урожая. Кадастровый учет и регистрация права на такие объекты недвижимости не осуществляются.

Кадастровый учет и регистрация прав созданных объектов индивидуального жилищного строительстваи садовых домов происходят одновременно на основании заявления органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство, и прилагаемых к нему документов, в том числе уведомления об окончании строительства или реконструкции ИЖС или садового дома, технического плана.

Застройщик или собственник могут самостоятельно обратиться в орган регистрации прав, если уполномоченный на выдачу разрешения на строительство орган не выполнил вышеуказанное обязательство. При этом нужно предоставить только заявление, остальные документы орган регистрации прав запрашивает самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия.