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Эксперты объяснили, зачем хранить квитанции после оплаты коммуналки

14 ноября 2019 г. 271
Фото: © shutterstock.com

После оплаты коммунальных услуг онлайн следует сохранять квитанции. При возникновении проблем их всегда можно распечатать.

Юридической силы такая квитанция не имеет, однако в ней есть реквизиты платежа. Распечатку можно предъявить в банке и получить документ с необходимыми печатями о своевременном внесении платежа, пишет "Российская газета".  Если же чека не окажется, придется вспоминать, в какие числа, где и с какой карты была внесена оплата.

Хранить чеки в домашнем компьютере следует на случай технических сбоев. Даже если банк, через который осуществлялся платеж, закроется, платеж можно восстановить по реквизитам через систему Центробанка или налоговую службу.

При оплате услуг ЖКХ через терминал или другим электронным способом стоит вводить номер телефона или адрес электронной почты, чтобы получить на них чек об оплате.

Срок давности по долгам за ЖКХ – 3 года. Столько времени плюс еще несколько месяцев следует хранить квитанции, советуют эксперты. Управляющая компания может подать иск в конце срока, а извещение может прийти позже. Если выбросить или удалить все квитанции, можно остаться без доказательств оплаты.

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