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Эксперты подсчитали, сколько нужно зарабатывать, чтобы выплачивать ипотеку

20 августа 2019 г. 191
Фото: © shutterstock.com

Семейный доход российского заемщика, комфортный для обслуживания среднего ипотечного кредита, должен составлять 75,6 тысячи рублей.

С марта 2018 года размер рекомендованного дохода вырос на 5,6%, отмечают специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).  Показатель вырос из-за увеличения среднего размера ипотечного кредита и средней ставки.

Самый высокий размер семейного дохода зафиксирован в Москве – 152,2 тысячи рублей. Для Подмосковья показатель составил 112,5 тысячи, для Петербурга – 91,7 тысячи, для Ленобласти – 88,8 тысячи рублей. Высокий доход должен быть и в Приморском крае – 87,8 тысячи рублей.

Наименьший средний доход отмечен в Челябинской области – 53,1 тысячи рублей. Невысокий показатель также в Алтайском крае – 52,2 тысячи, Кемеровской области – 55,5 тысячи, Оренбургской области – 58,4 тысячи и Омской области – 60,8 тысячи рублей.

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