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Эксперты подсчитали, сколько тратят на оплату ЖКУ жители российских регионов

17 сентября 2019 г. 254
Фото: © shutterstock.com

В среднем российская семья тратит на оплату услуг ЖКХ 9,6% от своего заработка. Однако размер оплаты в разных регионах сильно отличается.

По итогам 2018 года меньше всего за коммуналку платят жители Дагестана – 4,6% от заработка или 2 445 рублей, говорится в исследовании РИА Новости.

Также сравнительно немного платят жители Ингушетии, Хакасии, Татарстана, Чечни и Забайкалья.

Самые большие расходы несут жители Камчатского края – на оплату ЖКУ у них уходит 15% доходов или 9,7 тысячи рублей в месяц. Высокие показатели в Магаданской области и Ямало-Ненецком АО.

Уровень тарифов ЖКХ может быть обусловлен различными причинами, в том числе и природно-географическими. Кроме того, значение имеет уровень дохода жителей региона, подчеркивают эксперты. На долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет и доля населения, проживающего в квартирах – это подразумевает более активное использование услуг ЖКХ.

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