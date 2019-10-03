Эксперты рассказали, как сэкономить на отоплении

Открытые окна и текущие трубы могут сильно повысить затраты на тепло. А сэкономить помогут индивидуальные счетчики тепла.

Индивидуальный счетчик позволят регулировать температуру батарей, и это поможет сэкономить деньги. Такой счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, угол и электричество, которые они закупают для выработки тепла, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Если же регулировать тепло невозможно в рамках одной квартиры, это можно сделать в масштабах дома. Общедомовой прибор учета и автоматизированный индивидуальный счетчик позволят потреблять только необходимое количество тепла, а не тот объем, что пришлет теплоснабжающая компания.

Однако счетчики бесполезны, если в доме постоянно открыты и выбиты окна или же текут трубы. Целостность систем поможет избежать теплопотерь – это особенно актуально для тех, кто обогревается при помощи электричества.

Владельцы частных домов могут сэкономить за счет грамотного утепления здания и труб. Эксперты подсчитали, что снижение температуры в комнате всего на 1 градус сэкономить 7% денежных затрат на отопление.