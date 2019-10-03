Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыЭксперты рассказали, как сэкономить на отоплении

Эксперты рассказали, как сэкономить на отоплении

3 октября 2019 г. 275
Фото: © shutterstock.com

Открытые окна и текущие трубы могут сильно повысить затраты на тепло. А сэкономить помогут индивидуальные счетчики тепла.

Индивидуальный счетчик позволят регулировать температуру батарей, и это поможет сэкономить деньги. Такой счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, угол и электричество, которые они закупают для выработки тепла, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Если же регулировать тепло невозможно в рамках одной квартиры, это можно сделать в масштабах дома. Общедомовой прибор учета и автоматизированный индивидуальный счетчик позволят потреблять только необходимое количество тепла, а не тот объем, что пришлет теплоснабжающая компания.

Однако счетчики бесполезны, если в доме постоянно открыты и выбиты окна или же текут трубы. Целостность систем поможет избежать теплопотерь – это особенно актуально для тех, кто обогревается при помощи электричества.

Владельцы частных  домов могут сэкономить за счет грамотного утепления здания и труб. Эксперты подсчитали, что снижение температуры в комнате всего на 1 градус сэкономить 7% денежных затрат на отопление.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>