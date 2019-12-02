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Эксперты рассказали, когда можно не платить за тепло

2 декабря 2019 г. 564
Фото: © Pixabay

Если произошла авария или же температура в квартире держится ниже определенных показателей, жильцы могут не платить за отопление.

Жильцы имеют право на перерасчет, если в результате аварии остались без тепла более чем на сутки. Если в результате аварии пострадал весь дом, перерасчет будет автоматическим. Если же неполадки произошли по отдельным стоякам, граждане должны подать заявки о перерасчете в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Если же платежки пришли с прежними ценами, следует жаловаться в жилищную инспекцию, рассказала "Российской газете" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Перерасчет следует требовать и в случае когда температура в квартире не поднимается выше 18 градусов, а в угловых – выше 22. Однако прежде следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, которая замерит температуру. Впрочем, температуру можно замерить и самим.

После этого составляется акт при двух свидетелях и направляется в управляющую компанию. Если та не реагирует, тогда – жалоба в жилинспекцию.

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