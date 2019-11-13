Эксперты рассказали, на что обратить внимание, когда берешь ипотеку

При оформлении ипотечного кредита на покупку жилья в новостройке стоит узнать, есть ли спецпредложения по субсидированию ставки, а на вторичном рынке следует обращать внимание на качество дома.

С переходом строительной отрасли на проектное финансирование и систему эскроу-счетов можно не бояться недостроя и покупать квартиры на ранних этапах строительства, они будут дешевле. Также, оформляя ипотеку на новостройку, стоит узнать, если ли какие-то акции или специальные предложения по субсидированию ставки, пишет "Российская газета" со ссылкой на опрошенных экспертов рынка.

Если замещик покупает жилье на вторичном рынке, ему стоит проследить, чтобы дом не был поставлен на капитальный ремонт или же не имел статус аварийного. Сложности с оформлением ипотеки могут возникнуть при покупке комнаты в коммуналке или же квратиры в хрущевке.

Ставка по кредиту во многом зависит от первоначального взноса – если он ниже 20% от стоимости квартиры, кредит будет дороже. Ежемесячный платеж должен быть сопоставим или ниже стоимости аренды и не должен превышать 40% от зарплаты – отдавать больше каждый месяц будет непросто.

Случается, что банки отказывают в ипотечном кредите. Обычно это происходит из-за плохой кредитной истории – много просрочек или же они больше 90 дней. Вторая причина отказов – высокий уровень закредитованности. Отказать в ипотеке могут, если заемщик предоставил неверные сведения или же у него небольшой трудовой стаж.