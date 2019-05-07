Эксперты считают, что ипотечные каникулы не будут пользоваться спросом

Массового спроса на ипотечные каникулы в России не будет. Наибольшее число заявление на получение отсрочки ожидается лишь в шести регионах.

Закон об ипотечных каникулах вступит в действие с 31 июля. В РЭУ имени Плеханова решили выяснить, где он более всего будет востребован.

В Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Тыве, Крыму и Мордовии высокая вероятность невыплат по кредитам, в этих регионах прогнозируется значительное число заявок на получение ипотечных каникул, пишут "Известия".

Меньше всего заявок на получение отсрочки ожидается в Москве, Кировской и Брянской областях, Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, которые лидируют по уровню зарплат.

Эксперты также полагают, что спрос на ипотечные каникулы не будет массовым, поскольку заемщики стремятся как можно быстрее выплатить кредит и освободиться от обязательств.