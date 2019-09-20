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Эксперты выяснили, когда выгодно рефинансировать ипотеку

20 сентября 2019 г. 451
Фото: © shutterstock.com

Рефинансирование ипотечного кредита экономически выгодно при 2-процентной разнице в ставках.

Разница 2% и более работает для кредитов с небольшой суммой – от 1 до 3 миллионов рублей, говорится в исследовании компании "Бон Тон". Меньший разрыв может быть актуален только для крупных кредитов, оформленных на длительный срок.

Для заемщиков, которые вместе с ипотекой оформили еще и потребительский займ, неплохим подспорьем станет консолидация кредитов, которая позволит улучшить условия обслуживания кредитов.

Рефинансирование представляет собой выдачу нового кредита, и заемщик несет дополнительные расходы в виде нового страхования и журнала оценки, поэтому стоит все подсчитать и выяснить, стоит ли оно того.

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