Эксперты выяснили, когда выгодно рефинансировать ипотеку

Разница 2% и более работает для кредитов с небольшой суммой – от 1 до 3 миллионов рублей, говорится в исследовании компании "Бон Тон". Меньший разрыв может быть актуален только для крупных кредитов, оформленных на длительный срок.

Для заемщиков, которые вместе с ипотекой оформили еще и потребительский займ, неплохим подспорьем станет консолидация кредитов, которая позволит улучшить условия обслуживания кредитов.

Рефинансирование представляет собой выдачу нового кредита, и заемщик несет дополнительные расходы в виде нового страхования и журнала оценки, поэтому стоит все подсчитать и выяснить, стоит ли оно того.