Энергоэффективные решения: как снизить плату за электроэнергию в разы

Среди простых и доступных решений - светодиодные лампочки, датчики света и энергоэффективная техника. Если подойти к вопросу комплексн, то можно сократить издержки на энергообеспечение в разы.

В конце октября премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил индексацию тарифов ЖКУ на 2020 год. Стоимость коммунальных услуг в следующем году будет пересмотрена один раз (в этом году из-за повышения НДС индексация тарифов происходила дважды). В среднем в 2020 году тарифы увеличатся на 2,4-6,5% в зависимости от региона. Однако в реальности нередко сумма платежки оказывается выше установленных ограничений. Один из способов платить меньше – экономно расходовать коммунальные ресурсы.

Директор департамента стратегического развития EKF Дмитрий Кучеров поделился с читателями Вести. Недвижимость советами о том, как с помощью доступных энергоэффективных решений сократить энергопотребление и уменьшить расходы на электричество и повысить комфорт и безопасность жилья.

Стоит отметить, что сумма в квитанции за электроэнергию будет разниться в зависимости от региона, но т зависеть от того, есть ли в квартире электрическая или газовая плита, какова структура потребления – например, тратит домохозяйство больше электроэнергии днем или ночью. Как правило, наибольшее количество энергоресурсов расходуется на отопление, освещение и работу бытовой техники. Но есть современные технологии и устройства для снижения энергозатрат, которые помогут владельцам домов, чтобы добиться максимального эффекта.

Дело в лампе

Для начала можно заменить в доме обычные лампочки на светодиодные. Примерно одинаковый световой поток (почти 700 люменов) дают лампа накаливания мощностью 60 Вт, люминесцентная лампа на 16 Вт и светодиодная на 10 Вт.

Безусловно, энергосберегающие источники света обходятся дороже, чем традиционные. Однако первые служат гораздо дольше и являются более эффективным решением для экономии электроэнергии. По оценкам экспертов, люминесцентные лампы в пять раз выгоднее обычных, а светодиодные – почти в восемь раз. При этом рекомендуется устанавливать люминесцентные лампы в подъездах многоквартирных домов, а светодиодные использовать для уличного освещения на территории частного дома или на даче.

Правильное окно

Установить современные оконные системы. Специалисты отмечают, что 15% теплопотерь в доме связано с некачественными окнами. Чем больше тепла способны удерживать оконные конструкции, тем менее востребованы жильцами электронагревательные приборы. Наиболее эффективны в вопросе сохранения тепла в помещении энергосберегающие стеклопакеты. Благодаря особому покрытию они пропускают солнечные лучи и в то же время отражают потоки тепловой энергии, не давая ей покинуть комнату. Это позволяет поддерживать комфортный температурный режим как зимой, так и летом, и экономить на работе обогревателей и кондиционеров.

Энергоэффективная техника

Современное жилье сложно представить без бытовой техники. Пылесос, посудомоечные и стиральные машины, микроволновая печь, холодильник, телевизор – это базовый набор предметов, который вносит свой существенный вклад в расходы за электроэнергию. Сберечь коммунальный бюджет поможет покупка бытовой техники с высоким классом энергоэффективности. Большое количество электроэнергии потребляет бытовая техника. Поэтому при выборе холодильника, телевизора, кондиционера, стиральной и посудомоечной машины важно обращать внимание на класс энергоэффективности прибора. Всего их десять. Самый высокий - A+++, затем по убыванию следуют: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. Чем выше класс товара, тем меньше электроэнергии он израсходует во время работы. Так, между холодильниками классов А и B разница в потреблении электричества будет составлять 35-45% в пользу первого.

Умные приборы

Еще одна возможность разумного потребления электричества – установка умных приборов в комнатах. Эффективной экономии электроэнергии и обеспечению комфорта жильцов способствует установка датчиков движения в местах, где человек обычно не задерживается долго (прихожей, коридорах). Благодаря этим приборам удается экономить до 30% электроэнергии, расходуемой на освещение. При этом чем выше общая мощность ламп, управляемых датчиком, тем меньше срок его окупаемости.

С помощью датчиков движения также можно автоматизировать включение и выключение отопительных приборов, кондиционеров, вентиляторов и другой бытовой техники в пустой комнате. Кроме того, стоит подумать об установке диммеров и фотореле, благодаря которым можно регулировать уровень освещения в зависимости от времени суток и потребностей жильцов.

Для дополнительного энергосбережения имеет смысл позаботиться о возможности отключения от сети приборов, когда жильцов нет дома. Так, телевизоры, компьютеры, ноутбуки продолжают использовать электроэнергию даже в спящем режиме, хотя не являются ее экстренными потребителями, как например холодильник. Тем, кто готов заботиться о полном отключении электроприборов от источника питания каждый раз перед выходом из дома, удастся немного сэкономить. Сегодня уже доступны комплексные решения, позволяющие с помощью мобильного телефона удаленно управлять электропитанием и микроклиматом в доме.

Экономить до 30%

Продолжая тему умных приборов, помогающих экономить энергоресурсы, необходимо отметить программируемые термостаты. Они позволяют управлять системами радиаторного отопления и теплого пола. С помощью таймера можно задать периоды снижения и повышения температуры в помещении. В результате экономия может достигать 30% за счет уменьшения энергозатрат на работу теплоносителя. В то же время значительно повышается комфорт жильцов благодаря тому, что в доме всегда поддерживается предпочтительная температура.

Для еще большей энергоэффективности рекомендуется произвести замену чугунных радиаторов на алюминиевые, а также установить контроллеры отпуска тепла и теплоотражающие экраны за батареями. При этом важно правильно рассчитать наиболее оптимальное количество секций радиатора для каждой комнаты.

Вентиляция имеет значение

Минимизировать энергозатраты помогает замена естественной вентиляции на механическую с теплоутилизацией. В такой системе отводимый из дома воздух прогоняется через рекуператор (теплоутилизатор). Оборудование забирает содержащееся в воздухе тепло, которое затем используется для нагрева входящего холодного воздуха. Таким способом можно значительно снизить потребность в электроэнергии, затрачиваемой на отопление.

Эксперты отмечают, что эффективность рекуператора может достигать 85%. Энергозатраты на работу оборудования в 10-15 раз меньше расходов на генерацию такого же количества тепла, которое сберегает система теплоутилизации. Помимо прочего, существует ряд устройств, которые позволяют дополнительно повысить эффективность работы вентиляции: контроллеры управления, проветриватели, тепловые насосы для охлаждения воздуха.

Поэтому многие жильцы домов могут самостоятельно добиться снижения расходов на электроэнергию. Для этого существует большое количество современных энергоэффективных решений. Среди них немало простых и доступных, с которых и стоит начать. Если же подойти к вопросу комплексно, можно сократить издержки на энергообеспечение в разы.