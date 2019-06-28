Генподрядчик рассказал о ходе строительства ж/д части Крымского моста

Готовы все железнодорожные опоры— 307 конструкций высотой от 5 до 35 метро, идет устройство верхнего строения пути, рассказал заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании Стройгазмонтаж (является генподрядчиком) Леонид Рыженькин.

Само строительство Крымского моста началось более трех лет назад. За этот короткий период команде удалось провести большую работу. Досрочно сдана автодорожную часть. По ней уже проехало более 5 миллионов машин.

"Сейчас продолжается строительство железной дороги. Свайные работы выполнены в полном объеме. Суммарно на восьми участках погружено почти 3 тысячи свай. Готовы все железнодорожные опоры— 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений — это 160 тысяч тонн металла — также проведена на 100 %", - сказал в интервью Вести.Недвижимость Леонид Рыженькин.

Сейчас идет устройство верхнего строения пути. Формируются две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Кубани в Крым и в обратном направлении.

"Мы завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути. Это колея длиной 19 км. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк", - добавил замгендиректора по инфраструктурным проектам компании Стройгазмонтаж.

На втором пути ещё предстоит уложить 5 км так называемой рельсошпальной решётки. После этого начнётся монтаж устройств сигнализации, централизации и блокировки. Они необходимы для организации движения поездов.

Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста через Керченский пролив открылась в мае 2018 года, хотя изначально открытие было запланировано на декабрь. Начало железнодорожного движения должно состояться в декабре этого года.