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Главбух больницы погасила ипотеку деньгами учреждения

10 октября 2019 г. 600
Фото: © shutterstock.com

В Калининграде к трехлетнему тюремному сроку приговорили бухгалтера городской больницы скорой помощи - женщина решила погасить ипотеку деньгами, снятыми со счетов учреждения.

Суд признал женщину виновной в присвоении более 7,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Калининградской области.

Деньги бухгалтер воровала в течение трех лет – с 2013 года по 2016-й. Средства  со счета больницы она перечислила в АИЖК, чтобы погасить ипотеку.

Свою вину женщина полностью признала, пишут "Невские новости".

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