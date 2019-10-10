Главбух больницы погасила ипотеку деньгами учреждения

В Калининграде к трехлетнему тюремному сроку приговорили бухгалтера городской больницы скорой помощи - женщина решила погасить ипотеку деньгами, снятыми со счетов учреждения.

Суд признал женщину виновной в присвоении более 7,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Калининградской области.

Деньги бухгалтер воровала в течение трех лет – с 2013 года по 2016-й. Средства со счета больницы она перечислила в АИЖК, чтобы погасить ипотеку.

Свою вину женщина полностью признала, пишут "Невские новости".