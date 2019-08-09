Год без чемпионата: поток туристов растет, гостиницы дешевеют

Больше года прошло после окончания чемпиона мира по футболу, хозяйкой которого была Россия. По оценкам JLL, чемпионат обошелся стране в 683 млрд рублей. Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013–2018 годы, по данным оргкомитета "Россия-2018", составил 952 млрд рублей или около 1% годового ВВП России.

Сам мундиаль стал драйвером развития туризма: спрос на гостиницы бил рекорды, цены стремились вверх, отельеры бодро подсчитывали прибыль, а иностранные болельщики обещали непременно вернуться к нам еще раз.

По подсчетам экспертов, средний уровень загрузки московских гостиниц в прошлом июне (именно на него пришлось основное количество матчей) вырос на 12,8%, достигнув почти 90%. Средняя цена за номер возросла более чем в два раза – с 7,6 до 23,5 тыс рублей. Для сравнения владельцы квартир умудрялись поднять арендные ставки в 5-7 раз. В целом за первое полугодие 2018 года заполняемость гостиниц выросла на 7% до 73,7%, а номера подорожали на 42-47%.

Лучше 2017 года, но хуже времен чемпионата

Итоги первого полугодия 2019 года на московском рынке гостиниц уступили прошлогодним показателям, что вполне закономерно. При этом, результаты этого года стали лучше 2017 года.

Так, по данным JLL, в июне загрузка московских гостиниц оказалась всего лишь на 3% ниже прошлогодних показателей – 83%. Причем в Подмосковье загрузка выросла 13%. В результате в первый месяц этого лета 66% номеров было занято в современных объектах в автомобильной доступности от столицы.

А вот средний тариф по сравнению с прошлым июнем снизился почти в три раза – до 7,5 тыс рублей. Тогда как годом ранее номера в столичных отелях сдавались в среднем за 22 тыс рублей в сутки.

Если же посмотреть на результаты за первое полугодие, то средняя загрузка московских отелей тоже выросла, пусть и не сильно – плюс 1,6% - до 74%. А вот средний тариф также упал на 39% до 7,2 тыс рублей.

"Снижение цен – это в основном эффект ЧМ. В прошлом году стоимость номеров была очень высокой, поэтому естественно, что в этом году средний тариф упал – база для сравнения запредельная", - поясняет руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер.

При этом, если вынести за скобки прошлый год чемпионата, то загрузка гостиниц относительно 2017 года выросла на 4%, а тариф почти не изменился. Это говорит о том, что интерес туристов к Москве устойчиво растет, независимо от проведения крупных мероприятий, отмечает эксперт.

Об аналогичной тенденции (снижение цен и рост загрузки) говорят и эксперты CBRE. По их подсчетам, средний тариф по итогам первого полугодия упал на 30% по сравнению с прошлогодними показателями, но показал рост в 2% относительно 2017 года.

Результаты первого полугодия 2019 года не стали открытием для игроков рынка, говорит руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова.

"Конечно, по итогам года снижение показателей будет значительным, но растущий туристический поток и ограниченное новое предложение позволяет нам рассчитывать на увеличение загрузки, а также на рост среднего тарифа относительно результатов 2017 года", - соглашается она.

Эксперты отмечают, что сильнее всего цены упали на лакшери гостиницы. По оценкам CBRE, в первом полугодии они стали дешевле на 36%. Точно такую же цифру называют и в JLL. Это связано с тем, что люксовые гостиницы во время ЧМ-2018 подорожали сильнее всего.

"Средний тариф в самых дорогих отелях столицы снизился по сравнению с первым полугодием 2018 года на 36% до 19,5 тыс рублей. Однако эти отели все равно "в плюсе" по сравнению с 2017-м: тогда средняя цена за номер в них составляла 17,6 тыс рублей", - отмечает Татьяна Веллер.

В дальнейшем тенденция на гостиничном рынке сохранится - цены окажутся ниже прошлогодних показателей, но выше 2017 года, а загрузка будет на уровне прошлого года, считают эксперты.

По оценкам CBRE, средний тариф будет ниже на треть 2018 года, но выше на 3-5% 2017 года, а заполняемость гостиниц останется на уровне успешного прошлого года – 73%. Средний тариф вырастет по итогам года на 3-5% относительно показателей 2017 года, говорит Татьяна Белова.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL в свою очередь считает, что рост загрузки московских гостиниц в какой-то момент все же прекратится. Цены, по ее мнению, будут постепенно расти: судя по стабильному увеличению загрузки, баланс спроса и предложения еще не достигнут.

Ранее эксперты Cushman & Wakefield сообщали, что до конца года в Москве не появится ни одного нового гостиничного номера. "После того, как у нас в первом квартале открылось 128 номер в Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya, больше в этом году новых номеров современных и качественных мы не получим. Ввод практически 500 номеров, которые мы ждали в этом году, переносится на 2020 год. В этом году рынок покажет рост меньше 1%", - говорила партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Усенко. Хорошей новостью эксперт называла рост спроса на гостиничном рынке Москвы и без ЧМ.

Что в Петербурге?

Петербургский рынок гостиниц тоже показал положительную динамику, причем более существенную, чем московский, отмечают в JLL.

Заполняемость отелей в Петербурге по итогам первого полугодия выросла на 7% по сравнению с прошлогодними показателями – до 53%. Питерские гостиницы, как и московские подешевели в этом году, но не так сильно всего на 9% до 6,3 тыс рублей. Это связано с тем, что цены на рынке Северной столицы не повышались так сильно, как в Москве.

Больше всего туристов в первом полугодии получили бюджетные гостиницы Питера. Заполняемость в них выросла на 10%. При этом, по абсолютному показателю заполняемости лидировал высокий сегмент (Upscale), в котором было продано 70% номеров. Благодаря ПМЭФ и сезону белых ночей, петербургский люкс упал в цене всего на 7%, до 25 тыс рублей.

Более полную картину, по словам экспертов, дадут результаты июля. По ним уже можно будет точно судить, насколько чувствительны два основных гостиничных рынка России к отсутствию гостей мундиаля. В целом прошедшая половина 2019 года на рынках Москвы и Санкт-Петербурга охарактеризовалась достаточно четкой тенденцией: почти все гостиничные сегменты показали рост в загрузке и падение в средней цене за номер, заключает Татьяна Веллер.